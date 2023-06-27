Bankaların bayram tatili ne zaman bitecek? Bankaların çalışmasında son durum

"Bankalar açık mı?" sorusu, arefe günü veya bayram günlerinde bankacılık işlemi bulunan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. EFT göndermek ya da para yatırma-çekme işlemi gerçekleştirecek olan birçok kişi, 2023 Kurban Bayramı'nda bankaların çalışma durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, bankaların çalışmasında son durum...