Bankaların bayram tatili ne zaman bitecek? Bankaların çalışmasında son durum

Günün en çok araştırılan konularından biri de Kurban Bayramı'nda bankaların çalışma durumu oldu. "Bankalar bayramda açık mı?" sorusunu yönelten vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, bankaların bayram tatili ne zaman bitecek?

Bankaların bayram tatili ne zaman bitecek? Bankaların çalışmasında son durum - 1

"Bankalar açık mı?" sorusu, arefe günü veya bayram günlerinde bankacılık işlemi bulunan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. EFT göndermek ya da para yatırma-çekme işlemi gerçekleştirecek olan birçok kişi, 2023 Kurban Bayramı'nda bankaların çalışma durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, bankaların çalışmasında son durum...

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Bankaların bayram tatili ne zaman bitecek? Bankaların çalışmasında son durum - 2

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?


Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Bankaların bayram tatili ne zaman bitecek? Bankaların çalışmasında son durum - 3

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Banka şubelerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

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