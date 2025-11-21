Bankamatik hırsızı tutuklandı... Kask takıp geldi, tornavidayla açtı
21.11.2025 09:44
DHA
İstanbul'da 15 ayrı bankamatikten tornavida ve benzeri aletler kullanarak 38 kez para çalan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da T.K. isimli hırsız, 15 ayrı bankamatikten 38 kez para çaldı.
Hırsızlık olayları 21 Nisan ile 18 Kasım tarihleri arasında yaşandı.
Emniyet güçleri, art arda gerçekleşen 15 hırsızlık üzerine çalışma başlattı.
KASK TAKTI, TORNAVİDA KULLANDI
Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaylar sırasında yüzüne maske takan ve motosiklet kaskı kullanan kişinin elindeki tornavida gibi aletlerle bankamatiklerin para yatırma ünitelerinden para çaldığı görüldü.
TUTUKLANDI
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi.
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.