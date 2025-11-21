Bankamatik hırsızı tutuklandı... Kask takıp geldi, tornavidayla açtı

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.