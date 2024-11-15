Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü

İstanbul Beyoğlu'nda bir fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante ile ev arkadaşı I.B. arasında banyo sırası kavgası çıktı. Kante, bıçaklanarak öldürülürken şüpheli I.B. gözaltına alındı. Arkadaşı Kante'nin ölüm haberini alan eski futbolcu İbrahim Yattara Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü - 1

Kasımpaşa'da bir fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante ve ev arkadaşı Gineli I.B. dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanırken aralarında banyo sırası tartışması çıktı.

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Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü - 2

O sırada I.B., Oumar Kante'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kante, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü - 3

Kante'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, arkadaşı olduğu öğrenilen eski futbolcu İbrahim Yattara, Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze işlemlerinde yardımcı oldu.

Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü - 4

Şüpheli I.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü - 5

"ÜZGÜNÜM"

İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum." dedi.

Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü - 6

"FABRİKADA ÇALIŞIYORDU'

Öldürülen Omar Kanter’in arkadaşı, "Çok yakın bir arkadaşım Omar Kanter. Dün sabah işe giderken, ev arkadaşı ile tartıştı. Duşa girerken, ilk o banyo almayı istedi, diğeri ise kendisi istedi. Onun için kavga ettiler. Sonra adam içeri girdi, çantasını alıp işe giderken bıçak aldı öldürdü. Şimdi görmeye geldik. İstanbul’da bir fabrikada çalışıyordu." dedi.

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