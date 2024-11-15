Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü

"ÜZGÜNÜM"

İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum." dedi.