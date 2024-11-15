Banyo sırası tartışması can aldı: İbrahim Yattara'nın acı günü
İstanbul Beyoğlu'nda bir fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante ile ev arkadaşı I.B. arasında banyo sırası kavgası çıktı. Kante, bıçaklanarak öldürülürken şüpheli I.B. gözaltına alındı. Arkadaşı Kante'nin ölüm haberini alan eski futbolcu İbrahim Yattara Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Kasımpaşa'da bir fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante ve ev arkadaşı Gineli I.B. dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanırken aralarında banyo sırası tartışması çıktı.