Banyoda feci ölüm: Komşuları yardıma koştu ama kan kaybından yaşamını yitirdi

İddiaya göre, uzun bir süredir diyaliz tedavisi gören Mehmet B.’nin (55) kolunda takılı olan fistül yerinde çıktı.

Bu sırada aşırı kan kaybetmeye başlayan adam, kent merkezi dışında bulunan eşi Z.B.’yi telefonla arayarak durumu hakkında bilgilendirdi.