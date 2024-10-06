Banyoda feci ölüm: Komşuları yardıma koştu ama kan kaybından yaşamını yitirdi
Malatya’da 55 yaşındaki diyaliz hastası, evinin banyosunda feci şekilde can verdi. Mehmet B. isimli kişi, kolunda takılı olan fistülün yerinden çıkması sonucu kan kaybetti. Telefonla dışarıdaki eşini arayan adamın yardımına komşuları koştu. Mehmet B. kan kaybının etkisiyle bir süre sonra baygınlık geçirip, yaşamını yitirdi.
Malatya’da bir kişi evinin banyosunda öldü.Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi.