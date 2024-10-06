Banyoda feci ölüm: Komşuları yardıma koştu ama kan kaybından yaşamını yitirdi

Malatya’da 55 yaşındaki diyaliz hastası, evinin banyosunda feci şekilde can verdi. Mehmet B. isimli kişi, kolunda takılı olan fistülün yerinden çıkması sonucu kan kaybetti. Telefonla dışarıdaki eşini arayan adamın yardımına komşuları koştu. Mehmet B. kan kaybının etkisiyle bir süre sonra baygınlık geçirip, yaşamını yitirdi.

Banyoda feci ölüm: Komşuları yardıma koştu ama kan kaybından yaşamını yitirdi - 1

Malatya’da bir kişi evinin banyosunda öldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Banyoda feci ölüm: Komşuları yardıma koştu ama kan kaybından yaşamını yitirdi - 2

İddiaya göre, uzun bir süredir diyaliz tedavisi gören Mehmet B.’nin (55) kolunda takılı olan fistül yerinde çıktı.

Bu sırada aşırı kan kaybetmeye başlayan adam, kent merkezi dışında bulunan eşi Z.B.’yi telefonla arayarak durumu hakkında bilgilendirdi.
Banyoda feci ölüm: Komşuları yardıma koştu ama kan kaybından yaşamını yitirdi - 3

Eşinin yönlendirmesiyle komşuların yardım isteyen adam daha sonra geçtiği banyonda yığılarak yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Banyoda feci ölüm: Komşuları yardıma koştu ama kan kaybından yaşamını yitirdi - 4

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde inceleme yapan ekipler evin birçok noktasında kan izlerine rastlarken, ölümü şüpheli bulunan Mehmet B.’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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