Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (13 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)
Baraj doluluk oranları, İstanbul'da yaşayan ve barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 2025 ocak ayının ikinci haftası itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 13 Ocak 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları bir önceki güne göre yükseldi. İşte ayrıntılar.