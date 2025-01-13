Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (13 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

Baraj doluluk oranları, İstanbul'da yaşayan ve barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 2025 ocak ayının ikinci haftası itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (13 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 13 Ocak 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları bir önceki güne göre yükseldi. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (13 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 2

13 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da 2024 ocak ayında yüzde 70,05 olan baraj doluluk oranları, bu kış neredeyse yarı yarıya azalmış durumda.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 42,89 seviyesinde.

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (13 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 3

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İşte İstanbul'da bulunan barajların son 14 gündeki doluluk oranları;

Ömerli: yüzde 46,02

Darlık: yüzde 37,87

Elmalı: yüzde 82,23

Terkos: yüzde 44,45

Alibey: yüzde 25,49

Büyükçekmece: yüzde 38,35

Sazlıdere: yüzde 35,39

Istrancalar: yüzde 64,33

Kazandere: yüzde 66,28

Papuçdere: yüzde 40,92

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