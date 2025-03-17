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Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde, bazı aylarda yağışların durgunlaşmasıyla su azalmaları yaşanabiliyor. 2025 ocak, şubat ve mart ayı itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 17 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları.

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 17 Mart 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Bu kış döneminde özellikle ocak ve şubat aylarında İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları mart ayında istenilen seviyelere yükseldi. İşte güncel baraj doluluk oranları.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 2

17 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene mart ayında yüzde 78,99 olan baraj doluluk oranları, bu yıl da oldukça etkili olan yağışların ardından aynı seviyerlere ulaştı.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 78,48 seviyesine yükseldi.

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 3

İLÇE İLÇE BARAJLARIN SON DURUMU

Alibey Barajı yüzde 64,87

Büyükçekmece Barajı yüzde 74,55

Darlık Barajı yüzde 76,66

Elmalı Barajı yüzde 95,1

Istrancalar Barajı yüzde 56,69

Kazandere Barajı yüzde 83,19

Pabuçdere Barajı yüzde 81,72

Sazlıdere Barajı yüzde 57,94

Terkos Barajı yüzde 80,07

Ömerli Barajı yüzde 89,13

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