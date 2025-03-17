Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

17 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene mart ayında yüzde 78,99 olan baraj doluluk oranları, bu yıl da oldukça etkili olan yağışların ardından aynı seviyerlere ulaştı.



İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 78,48 seviyesine yükseldi.