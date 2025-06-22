Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları
Baraj doluluk oranları, yaz aylarının gelmesi ve sıcak havaların etkili olmasıyla nedeniyle İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde, bazı aylarda yağışların durgunlaşması ve yüksek sıcaklık sebebiyle su azalmaları yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 22 Haziran 2025 İSKİ baraj doluluk oranları.İstanbul'da barajların yüzde kaç dolu olduğu, sıcak havaların etkili olması nedeniyle merak ediliyor. İSKİ tarafından gün gün paylaşılan baraj doluluk oranlarında bugün itibarıyla azalma yaşandı. İstanbul'daki barajların su oranı yüzde 70'in altına düştü. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları.
İstanbul'da barajların yüzde kaç dolu olduğu, sıcak havaların etkili olması nedeniyle merak ediliyor. İSKİ tarafından gün gün paylaşılan baraj doluluk oranlarında bugün itibarıyla azalma yaşandı. İstanbul'daki barajların su oranı yüzde 70'in altına düştü. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları.