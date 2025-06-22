Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları

BARAJLARDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Mayıs'tan itibaren düşüşe geçen barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 69,41 ölçülürken, kentin 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplandı.



Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu.