Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları

Baraj doluluk oranları, yaz aylarının gelmesi ve sıcak havaların etkili olmasıyla nedeniyle İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde, bazı aylarda yağışların durgunlaşması ve yüksek sıcaklık sebebiyle su azalmaları yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 22 Haziran 2025 İSKİ baraj doluluk oranları.İstanbul'da barajların yüzde kaç dolu olduğu, sıcak havaların etkili olması nedeniyle merak ediliyor. İSKİ tarafından gün gün paylaşılan baraj doluluk oranlarında bugün itibarıyla azalma yaşandı. İstanbul'daki barajların su oranı yüzde 70'in altına düştü. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları.

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları - 1

İstanbul'da barajların yüzde kaç dolu olduğu, sıcak havaların etkili olması nedeniyle merak ediliyor. İSKİ tarafından gün gün paylaşılan baraj doluluk oranlarında bugün itibarıyla azalma yaşandı. İstanbul'daki barajların su oranı yüzde 70'in altına düştü. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları - 2

İSTANBUL'DA BARAJLAR YÜZDE KAÇ DOLU?

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 69,41 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ilkbahar yağmurlarının etkisiyle nisan ayında yüzde 81,23'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, 22 Haziran itibarıyla yüzde 70'in altına düştü.

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları - 3

BARAJLARDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Mayıs'tan itibaren düşüşe geçen barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 69,41 ölçülürken, kentin 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu.

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları - 4

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranları Alibey'de yüzde 53, Terkos'ta yüzde 72,34, Elmalı'da yüzde 84,71, Darlık'ta yüzde 74,30, Ömerli'de yüzde 77,95, Büyükçekmece'de yüzde 63,61, Sazlıdere'de yüzde 53,20, Istrancalar'da yüzde 28, Kazandere'de yüzde 70,30, Pabuçdere'de ise yüzde 70,85 olarak ölçüldü.

Baraj doluluk oranları 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 22 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranları - 5

SON YILLARDAKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 88,45, 2016'da yüzde 73,95, 2017'de yüzde 79,35, 2018'de yüzde 81,76, 2019'da yüzde 81,73, 2020'de yüzde 64,90, 2021'de yüzde 74,98, 2022'de yüzde 76,04, 2023'te yüzde 45,60, 2024'te yüzde 73,15 ve 2025'te yüzde 69,84 olarak kaydedildi.

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