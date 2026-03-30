Baraj doluluk oranları 30 Mart: İstanbul barajlarında son durum ne? (İSKİ baraj doluluk oranları)
30.03.2026 10:18
Son Güncelleme: 30.03.2026 10:19
NTV - Haber Merkezi
Bahar yağışlarının etkisiyle baraj havzalarında su artışı yaşanıyor. İSKİ 30 Mart 2026 tarihli resmi verileri paylaştı. İşte İstanbul'un 10 büyük barajındaki son durum.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sabah saatleri itibarıyla güncellenen verilere göre, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %60 seviyelerine yaklaşmış durumda. 29 Mart'ta %54 seviyelerinde olan doluluk oranı, son birkaç gündür etkili olan sağanak yağışların havzalara ulaşmasıyla birlikte %4'lük bir artış gösterdi. Bu yükseliş, özellikle Nisan ayına girerken kritik bir eşiğin aşılması anlamına geliyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne?
30 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 30 Mart 2025'te yüzde 79,9 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından daha düşük seviyelerde yer alıyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 81,65
Darlık barajı 73,63
Elmalı barajı 100
Terkos barajı 42,94
Alibey barajı 52,75
Büyükçekmece barajı 42,72
Sazlıdere barajı 35,62
Istrancalar 99,47
Kazandere 60,16
Pabuçdere 30,64
