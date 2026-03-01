Baraj doluluk oranları açıklandı 1 Mart: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İlçe ilçe İSKİ baraj doluluk oranları)
01.03.2026 12:37
Aydın Kayar
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, barajların doluluk oranlarındaki son durumu merak ediyor. İSKİ tarafından 1 Mart tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 75,25 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
Baraj doluluk oranları gün gün İSKİ tarafından güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'da bu yıl azalan yağışların ardından, yaz ayları öncesinde barajlar kritik seviyelerde seyrediyor. Son günlerde yaşanan yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını sorgulamaya başladı. İSKİ, 1 Mart 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı son haftalarda biraz daha yükselerek önceki ayların seviyelerine göre biraz daha artış gösterdi. İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
1 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 1 Mart 2025'te yüzde 75,25 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,9 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 62,03
Darlık barajı 61,68
Elmalı barajı 90,54
Terkos barajı 28,85
Alibey barajı 36,96
Büyükçekmece barajı 34,71
Sazlıdere barajı 28,84
Istrancalar 44,67
Kazandere 58,16
Pabuçdere 31,88