Baraj doluluk oranları açıklandı 21 Mart: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İlçe ilçe İSKİ baraj doluluk oranları)

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, barajların doluluk oranlarındaki son durumu merak ediyor. İSKİ tarafından 21 Mart Cumartesi tarihli baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 79,46 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar nedeniyle kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?