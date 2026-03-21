Baraj doluluk oranları açıklandı 21 Mart: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İlçe ilçe İSKİ baraj doluluk oranları)
21.03.2026 09:42
Aydın Kayar
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, barajların doluluk oranlarındaki son durumu merak ediyor. İSKİ tarafından 21 Mart Cumartesi tarihli baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 79,46 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar nedeniyle kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
Baraj doluluk oranları gün gün İSKİ tarafından güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'da bu yıl azalan yağışların ardından, yaz ayları öncesinde barajlar kritik seviyelerde seyrediyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü yaşanan yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını araştırıyor. İSKİ, 21 Mart 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. Peki, İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
21 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 21 Mart 2025'te yüzde 79,46 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 47,59 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 67,98
Darlık barajı 61,07
Elmalı barajı 85,22
Terkos barajı 29,41
Alibey barajı 34,16
Büyükçekmece barajı 34,54
Sazlıdere barajı 29,17
Istrancalar 32,48
Kazandere 53,06
Pabuçdere 28,3