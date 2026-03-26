Baraj doluluk oranları açıklandı 26 Mart: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İSKİ güncel baraj doluluk oranı)
26.03.2026 13:30
Aydın Kayar
İstanbul'da bahar yağışlarının baraj havzaları üzerindeki etkisi merakla takip edilirken, İSKİ 26 Mart 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. Geçtiğimiz kış aylarındaki yağış miktarının beklentilerin altında kalmasının ardından, Mart ayındaki sağanak yağışlar İstanbul'un su rezervlerine nefes aldırmaya başladı. Peki, bugün itibarıyla İstanbul'un barajlarında son durum ne? Hangi baraj, ne kadar dolu? İşte 26 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel baraj doluluk oranları.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sabah saatlerinde güncellenen verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 temel barajın ortalama doluluk oranları açıklandı. Dün %52,61 seviyesinde olan doluluk oranındaki artışlar, baraj havzalarına düşen son yağışların önemini gösteriyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? İşte 26 Mart tarihli güncel baraj doluluk oranları.
26 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 26 Mart 2025'te yüzde 79,83 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 53,12 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 74,47
Darlık barajı 69,53
Elmalı barajı 92,37
Terkos barajı 38,72
Alibey barajı 44,37
Büyükçekmece barajı 38,61
Sazlıdere barajı 33,07
Istrancalar 91,04
Kazandere 58,32
Pabuçdere 29,19