Baraj doluluk oranları açıklandı 29 Mart: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İSKİ güncel baraj doluluk oranı)
29.03.2026 09:58
Aydın Kayar
İstanbul’da ikamet eden milyonlarca vatandaş, son haftalarda meydana gelen yağışların ardından baraj doluluk oranlarındaki son durumu merak ediyor. Geçtiğimiz kış aylarında beklenen kar yağışının gelmemesi ve yağışların mevsim normallerinin altında kalmasıyla alarm veren barajlar, Mart ayı ile birlikte gelen sağanak yağışlarla yeniden istenilen seviyelere doğru yükselmeye başladı. Peki, 29 Mart itibarıyla İstanbul’da barajlar ne kadar, yüzde kaç dolu? İşte İSKİ tarafından paylaşılan güncel baraj doluluk oranları.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 29 Mart 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 54,69 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 45-50 bandında seyreden doluluk oranları, son 14 günlük periyotta yaşanan yağış dalgasıyla birlikte yaklaşık yüzde 6'lık bir artış gösterdi. Aralık 2025 döneminde yüzde 20 seviyelerine kadar gerileyen İstanbul'un su rezervleri, mart ayının son haftalarında kritik eşik olan yüzde 50’nin üzerine çıkmayı başardı. Peki, İstanbul barajlarındaki son durum ne?
29 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 29 Mart 2025'te yüzde 79,89 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 54,69 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 75,42
Darlık barajı 70,14
Elmalı barajı 92,54
Terkos barajı 39,53
Alibey barajı 44,93
Büyükçekmece barajı 38,95
Sazlıdere barajı 33,52
Istrancalar 90,51
Kazandere 58,62
Pabuçdere 29,51