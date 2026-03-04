Baraj doluluk oranları açıklandı 4 Mart. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
04.03.2026 12:40
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, barajların doluluk oranlarındaki son durumu merak ediyor. İSKİ tarafından 4 Mart tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı.
Baraj doluluk oranları gün gün İSKİ tarafından güncellenmeye devam ediyor.
İstanbul'da bu yıl azalan yağışlarla yaz ayları öncesinde barajlar kritik seviyelerde seyrediyor. Son günlerde yaşanan yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını sorgulamaya başladı.
İSKİ, 4 Mart 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı son haftalarda biraz daha yükselerek önceki ayların seviyelerine göre biraz daha artış gösterdi. İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
4 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 4 Mart 2025'te yüzde 76,65 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,38 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 63,05
Darlık barajı 62,38
Elmalı barajı 90,21
Terkos barajı 28,99
Alibey barajı 37,11
Büyükçekmece barajı 35,05
Sazlıdere barajı 39,22
Istrancalar 43,34
Kazandere 58,16
Pabuçdere 31,72