Baraj doluluk oranları açıklandı 9 Mart: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İlçe ilçe İSKİ baraj doluluk oranları)

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, barajların doluluk oranlarındaki son durumu araştırmaya başladı. İSKİ tarafından 9 Mart tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 77,84 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?