Baraj doluluk oranları açıklandı 9 Mart: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İlçe ilçe İSKİ baraj doluluk oranları)
09.03.2026 10:02
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, barajların doluluk oranlarındaki son durumu araştırmaya başladı. İSKİ tarafından 9 Mart tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 77,84 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda bahar yağmurlarıyla birlikte hareketlilik devam ediyor. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranında kritik bir eşik daha geçildi. Peki, barajlar bugün yüzde kaç dolu? Ömerli, Terkos ve Elmalı barajlarında son durum ne? İşte 9 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla baraj bazlı ve ilçe ilçe İstanbul baraj doluluk oranları.
9 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 9 Mart 2025'te yüzde 77,84 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından geçtiğimiz yıla göre oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,83 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 64,82
Darlık barajı 62,46
Elmalı barajı 88,21
Terkos barajı 29,13
Alibey barajı 36,23
Büyükçekmece barajı 35,05
Sazlıdere barajı 29,33
Istrancalar 41,8
Kazandere 57,55
Pabuçdere 31,23
