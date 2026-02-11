Baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (11 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları)

İstanbul baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından 11 Şubat tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 55,91 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?