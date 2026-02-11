Baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (11 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları)
11.02.2026 10:05
Aydın Kayar
İstanbul baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından 11 Şubat tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 55,91 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İstanbul'da son günlerde meydana gelen yağışlı havanın ardından, milyonlarca İstanbullu baraj doluluk oranlarının güncel durumunu merak ediyor. İSKİ, 11 Şubat 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı son haftalarda biraz daha yükselerek önceki seviyelere nazaran artış gösterdi. İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
11 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 11 Şubat 2025'te yüzde 55,91 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 36,78 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 51,83
Darlık barajı 55,78
Elmalı barajı 93,71
Terkos barajı 23,12
Alibey barajı 31,87
Büyükçekmece barajı 26,21
Sazlıdere barajı 23,03
Istrancalar 70,6
Kazandere 13,34
Pabuçdere 12,26