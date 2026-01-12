Baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (12 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları)
12.01.2026 12:59
Son Güncelleme: 12.01.2026 13:07
NTV - Haber Merkezi
İstanbul baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından 12 Ocak tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 42 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İstanbul'da bu hafta meydana gelen sağanak yağmurların ardından, milyonlarca İstanbullunun gözü barajlardan gelen gelecek doluluk oranları verilerine çevrildi. İSKİ, 12 Ocak 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
12 OCAK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 12 Ocak 2025'te yüzde 42,1 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,01 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 28,37
Darlık barajı 35,04
Elmalı barajı 69,54
Terkos barajı 16,31
Alibey barajı 16,36
Büyükçekmece barajı 17,05
Sazlıdere barajı 13,87
Istrancalar 44,76
Kazandere 7,52
Pabuçdere 7,52