Baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (17 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları)
17.02.2026 11:17
NTV - Haber Merkezi
İstanbul baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından 17 Şubat tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 62,63 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle biraz daha düşük seviyelerde seyrediyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Baraj doluluk oranlarında son durum, milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alıyor. İstanbul'da son günlerde meydana gelen yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını sorgulamaya başladı. İSKİ, 17 Şubat 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı son haftalarda biraz daha yükselerek önceki seviyelere nazaran artış gösterdi. İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
17 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 17 Şubat 2025'te yüzde 62,63 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,56 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 56,02
Darlık barajı 58,5
Elmalı barajı 89,96
Terkos barajı 24,79
Alibey barajı 33,67
Büyükçekmece barajı 28,36
Sazlıdere barajı 25,08
Istrancalar 68,66
Kazandere 32,96
Pabuçdere 20,87