Baraj doluluk oranları belli oldu. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu (11 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları)
11.01.2026 09:46
Deniz Ogan
İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'un su kaynaklarının geleceği açısından hayati önem taşıyan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 41 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde yer alıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İstanbul’da kış aylarının etkisi iyice hissedilirken, milyonlarca İstanbullunun gözü kulağı barajlardan gelen haberlere çevrildi. Son günlerdeki yağışların ardından İSKİ, 11 Ocak 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'un su rezervleri şu an ne durumda? Barajlar yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
11 OCAK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 11 Ocak 2025'te yüzde 41,76 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 20,11 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 23,68
Darlık barajı 30,51
Elmalı barajı 58,85
Terkos barajı 15,72
Alibey barajı 12,14
Büyükçekmece barajı 15,83
Sazlıdere barajı 13,23
Istrancalar 38,47
Kazandere 4,28
Pabuçdere 4,7