Baraj doluluk oranları belli oldu. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu (11 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları)

İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'un su kaynaklarının geleceği açısından hayati önem taşıyan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 41 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde yer alıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?