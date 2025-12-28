Baraj doluluk oranları belli oldu. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu (28 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları)
28.12.2025 13:35
Deniz Ogan
İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'un su kaynaklarının geleceği açısından hayati önem taşıyan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 36 civarında seyreden su seviyesi, bu yıl oldukça düştü. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Kış aylarına girilme ve beklenen yağışların henüz yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle, baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ'nin 28 Aralık 2025 Pazar günü açıkladığı verilere göre, İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı kritik bir seviyede seyrediyor. İşte 28 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranları.
28 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 28 Aralık 2024'te yüzde 36,6 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,87 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 18,38
Darlık barajı 27,53
Elmalı barajı 53,7
Terkos barajı 17,51
Alibey barajı 12,14
Büyükçekmece barajı 16,12
Sazlıdere barajı 14,18
Istrancalar 40,46
Kazandere 4,26
Pabuçdere 3,92