Baraj doluluk oranları güncel 7 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

İstanbul'da bulunan baraj doluluk oranlarında son durum, 7 Ekim 2025 tarihinde İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç dolu?