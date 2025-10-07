Baraj doluluk oranları güncel 7 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 7 Ekim 2025 tarihinde paylaşıldı. İstanbul gibi metropol kentlerde aşırı su kullanımı ve yağışların azalması nedeniyle, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere inebiliyor. İstanbul barajlarının doluluk oranı bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 10'dan fazla gerileme yaşadı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 7 Ekim tarihli ilçe ilçe baraj doluluk oranları.
İstanbul'da bulunan baraj doluluk oranlarında son durum, 7 Ekim 2025 tarihinde İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç dolu?