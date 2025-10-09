Baraj doluluk oranları güncel 9 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

İSRAFIN ÖNLENMESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Ekim ayı itibarıyla yağışların düzenli gelmemesi, su rezervlerinin beklenenden daha yavaş dolmasına neden olabilir. Bu nedenle kent nüfusu ve su tüketimi göz önünde alındığında, suyun verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi kritik hale gelmeye başladı.