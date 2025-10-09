Baraj doluluk oranları güncel 9 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından gün gün paylaşılmaya devam ediyor. Yaz mevsiminde yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, baraj doluluklarının düşmesinde en önemli etken olarak ön plana çıkıyor. Bu durum, şehir su kaynaklarının yenilenmesini zorlaştırıyor. İstanbul gibi metropol kentlerde aşırı su kullanımı ve yağışların azalması nedeniyle, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere inebiliyor. İstanbul barajlarının doluluk oranı bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 10'dan fazla gerileme yaşadı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 9 Ekim tarihli ilçe ilçe baraj doluluk oranları.

Baraj doluluk oranları güncel 9 Ekim 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? - 1

İstanbul'da bulunan baraj doluluk oranlarında son durum, 9 Ekim 2025 tarihinde İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da yaşayan ve barajlarda kalan su seviyesini merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor.

İSRAFIN ÖNLENMESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Ekim ayı itibarıyla yağışların düzenli gelmemesi, su rezervlerinin beklenenden daha yavaş dolmasına neden olabilir. Bu nedenle kent nüfusu ve su tüketimi göz önünde alındığında, suyun verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi kritik hale gelmeye başladı.

9 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene aynı tarihlerde yüzde 36,48 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından kritik seviyelere indi.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 26,15 seviyesine geriledi.

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 17,55

Darlık barajı 18,3

Elmalı barajı 2,08

Terkos barajı 27,92

Alibey barajı 2,32

Büyükçekmece barajı 17,68

Sazlıdere barajı 11,31

Istrancalar 0,67

Kazandere 0,22

Pabuçdere ise 1,95 seviyelerinde bulunuyor.

