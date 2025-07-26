Baraj doluluk oranları güncel veriler: İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir?

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'de yaşanan su tasarrufu uygulamaları nedeniyle baraj doluluk oranları bir kez daha gündeme geldi. Yaz aylarıyla birlikte baraj seviyelerinde düşüş yaşanan İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, güncel doluluk oranlarını merak ediyor. Peki, İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir?

Baraj doluluk oranları güncel veriler: İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir? - 1

İstanbul'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında düşüş başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Temmuz ayında yüzde 80'nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 55,35'e düştü.

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Baraj doluluk oranları güncel veriler: İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir? - 2

BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 57,41, Darlık'ta yüzde 65,7, Elmalı'da yüzde 72,1, Terkos'ta yüzde 59,26, Alibey'de 39,41, Büyükçekmece'de yüzde 53,59, Sazlıdere'de yüzde 45,45, Istrancalar'da yüzde 31,24, Kazandere'de yüzde 48,92, Pabuçdere'de yüzde 50,3 olarak ölçüldü. Kentte bu yıl en son 29 Haziran'da günlük su tüketimi 3 milyon 645 bin 341 metreküp olmuştu.

Baraj doluluk oranları güncel veriler: İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir? - 3

BU YIL BARAJLARA 324 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu. Barajlar dışında kente su sağlayan alternatif kaynaklar da kullanılıyor.

Melen ve Yeşilçay kaynaklarından bu yıl şu ana kadar 395,63 milyon metreküp su alındı. Bu rakam İstanbul’un su ihtiyacında önemli bir paya sahip.

Baraj doluluk oranları güncel veriler: İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir? - 4

SON YILLARDAKİ DOLULUK ORAANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 24 Temmuz'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 80,11, 2016'da yüzde 64,43, 2017'de yüzde 72,97, 2018'de yüzde 73,62, 2019'da yüzde 70,39, 2020'de yüzde 59,25, 2021'de yüzde 69,17, 2022'de yüzde 68,63, 2023'te yüzde 39,07, 2024'te yüzde 60,63 ve 2025'te yüzde 56,24 olarak kaydedildi.

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