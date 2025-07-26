Baraj doluluk oranları güncel veriler: İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir?
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'de yaşanan su tasarrufu uygulamaları nedeniyle baraj doluluk oranları bir kez daha gündeme geldi. Yaz aylarıyla birlikte baraj seviyelerinde düşüş yaşanan İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, güncel doluluk oranlarını merak ediyor. Peki, İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir?
İstanbul'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında düşüş başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Temmuz ayında yüzde 80'nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 55,35'e düştü.