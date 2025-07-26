Baraj doluluk oranları güncel veriler: İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl öğrenilir?

BU YIL BARAJLARA 324 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu. Barajlar dışında kente su sağlayan alternatif kaynaklar da kullanılıyor.



Melen ve Yeşilçay kaynaklarından bu yıl şu ana kadar 395,63 milyon metreküp su alındı. Bu rakam İstanbul’un su ihtiyacında önemli bir paya sahip.