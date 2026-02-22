Baraj doluluk oranları güncellendi 22 Şubat: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İSKİ ilçe ilçe baraj doluluk oranları)
22.02.2026 11:45
Aydın Kayar
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi güncel baraj doluluk oranlarını araştırmaya devam ediyor. İSKİ tarafından 22 Şubat tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 70,79 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
Baraj doluluk oranları gün gün İSKİ tarafından güncellenmeye devam ediyor. Barajlardaki son durum, milyonlarca İstanbullunun gündeminde. İstanbul'da son günlerde meydana gelen yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını sorgulamaya başladı. İSKİ, 22 Şubat 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı son haftalarda biraz daha yükselerek önceki seviyelere nazaran artış gösterdi. İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
22 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 22 Şubat 2025'te yüzde 70,79 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,91 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 58,81
Darlık barajı 59,78
Elmalı barajı 90,12
Terkos barajı 27,87
Alibey barajı 35,58
Büyükçekmece barajı 32,19
Sazlıdere barajı 26,71
Istrancalar 73,67
Kazandere 54,1
Pabuçdere 29,51