Baraj doluluk oranları güncellendi 7 Nisan: İstanbul barajlarında son durum ne?
07.04.2026 12:17
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 7 Nisan tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Kış döneminde yaşanan yoğun kuraklık döneminin ardından bahar aylarında meydana gelen sağanak yağışlar, barajlardaki su rezervlerini istenilen seviyelere doğru yükseltmeye başladı.
İSKİ'nin 7 Nisan 2026 tarihli sabah verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 69,34 seviyesine kadar yükseldi. Özellikle Istrancalar ve Elmalı barajlarındaki doluluk oranı yüzde 95'e yaklaşırken, gözler şehrin ana su kaynağı olan Terkos ve Ömerli'ye çevrildi. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne?
7 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 7 Nisan 2025'te yüzde 80,78 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,34 seviyesinde bulunuyor.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 91,095
Darlık barajı 85,37
Elmalı barajı 93,46
Terkos barajı 54,9
Alibey barajı 66,82
Büyükçekmece barajı 55,57
Sazlıdere barajı 44,63
Istrancalar 92,21
Kazandere 65,35
Pabuçdere 52,2