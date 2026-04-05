İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine yaklaştı. Geçtiğimiz hafta %60 seviyelerine ulaşan doluluk oranı, 1 haftadır meydana gelen yağışların etkisiyle birlikte yüzde 8'lik bir artış gösterdi. Fakat İstanbul'un su rezervleri, geçtiğimiz yılların ortalamasının hala altında seyrediyor.



Mart ayının sonlarına doğru yağışların bereketli geçmesiyle, özellikle nisan ayı itibarıyla barajlarda bir nebze de olsa rahatlama yaşanıyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Barajlar ne kadar, yüzde kaç dolu?