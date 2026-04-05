Baraj doluluk oranları güncellendi: İstanbul barajları kritik seviyeye yaklaştı
05.04.2026 10:48
Aydın Kayar
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 5 Nisan tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Yaşanan yoğun kuraklık döneminin ardından barajlardaki su rezervleri istenilen seviyelere doğru yükseliyor.
İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine yaklaştı. Geçtiğimiz hafta %60 seviyelerine ulaşan doluluk oranı, 1 haftadır meydana gelen yağışların etkisiyle birlikte yüzde 8'lik bir artış gösterdi. Fakat İstanbul'un su rezervleri, geçtiğimiz yılların ortalamasının hala altında seyrediyor.
Mart ayının sonlarına doğru yağışların bereketli geçmesiyle, özellikle nisan ayı itibarıyla barajlarda bir nebze de olsa rahatlama yaşanıyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Barajlar ne kadar, yüzde kaç dolu?
5 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 5 Nisan 2025'te yüzde 80,47 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 68,87 seviyesinde bulunuyor.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 92,03
Darlık barajı 84,17
Elmalı barajı 94,29
Terkos barajı 53,63
Alibey barajı 66,44
Büyükçekmece barajı 54,84
Sazlıdere barajı 44,39
Istrancalar 98,55
Kazandere 68,41
Pabuçdere 45,99
