Baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (27 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları)

İstanbul baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından 27 Ocak tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 52 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar nedeniyle düşük seviyelerde seyrediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?