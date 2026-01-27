Baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (27 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları)
27.01.2026 12:48
Deniz Ogan
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar baraj doluluk oranlarındaki son durumu merak ediyor. Megakent'in su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları, beklenen kar yağışlarının henüz tam kapasiteyle gelmemesi ve yetersiz yağmurlar nedeniyle kritik seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. İSKİ tarafından paylaşılan 27 Ocak tarihli güncel verilerle barajlarda son durum netleşti. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? İşte ilçe ilçe baraj doluluk oranları.
İstanbul baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından 27 Ocak tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 52 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar nedeniyle düşük seviyelerde seyrediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
27 OCAK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 27 Ocak 2025'te yüzde 52,53 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 27,34 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 39,72
Darlık barajı 46,19
Elmalı barajı 80,92
Terkos barajı 16,79
Alibey barajı 22,14
Büyükçekmece barajı 18,62
Sazlıdere barajı 16,39
Istrancalar 37,54
Kazandere 4,37
Pabuçdere 7,37
