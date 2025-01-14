Baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (14 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)
Baraj doluluk oranları, barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle kış aylarının mevsim normallerinde seyretmemesi ve yağışların beklenenden daha az yağması, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalmasına neden olabiliyor. 2025 ocak ayının üçüncü haftası itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 14 Ocak 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları bir önceki güne göre yüzde 3'e yakın yükseldi. İşte ayrıntılar.