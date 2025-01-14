Baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (14 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

Baraj doluluk oranları, barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle kış aylarının mevsim normallerinde seyretmemesi ve yağışların beklenenden daha az yağması, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalmasına neden olabiliyor. 2025 ocak ayının üçüncü haftası itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

Baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (14 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 14 Ocak 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları bir önceki güne göre yüzde 3'e yakın yükseldi. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (14 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 2

14 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da 2024 ocak ayında yüzde 70,05 olan baraj doluluk oranları, bu kış neredeyse yarı yarıya azalmış durumda.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 45,06 seviyesinde bulunuyor

Baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (14 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 3

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları güncel verilere göre şu şekilde;

"Ömerli yüzde 46,92

Darlık yüzde 38,6

Elmalı yüzde 82,67

Terkos yüzde 45,25

Alibey yüzde 26,74

Büyükçekmece yüzde 39,02

Sazlıdere yüzde 35,74

Istrancalar yüzde 68,94

Kazandere yüzde 67,45

Papuçdere yüzde 41,57"

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