Baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (14 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 14 Ocak 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları bir önceki güne göre yüzde 3'e yakın yükseldi. İşte ayrıntılar.