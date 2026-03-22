Baraj doluluk oranlarında son durum 22 Mart: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İSKİ güncel baraj doluluk oranı)
22.03.2026 09:44
Aydın Kayar
İstanbul'un su kaynaklarında son durum, barajlardaki doluluk oranlarını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mart ayının son günlerine girilirken İstanbul'un su rezervlerindeki değişim vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, barajlardaki doluluk oranının yüzde 50 kritik eşiğine doğru ilerlediği gözlemleniyor. Peki, İstanbul barajları bugün itibarıyla ne kadar dolu? Hangi barajda su seviyesi alarm veriyor, hangisi dolu? İşte ilçe ilçe baraj doluluk oranları.
Baraj doluluk oranları, İstanbul'da ikamet eden milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yıl yağışların azalması ve su tüketiminin artmasıyla birlikte, barajlardaki doluluk oranları oldukça düşmüştü. Yaz aylarında su sıkıntısı çekmek istemeyen İstanbullular ise İSKİ tarafından paylaşılan son durumu yakından gözlemliyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
22 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 22 Mart 2025'te yüzde 79,59 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 49,32 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 69,89
Darlık barajı 64,49
Elmalı barajı 87,71
Terkos barajı 30,43
Alibey barajı 37,18
Büyükçekmece barajı 34,88
Sazlıdere barajı 29,79
Istrancalar 36,57
Kazandere 53,66
Pabuçdere 28,19