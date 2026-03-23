Baraj doluluk oranlarında son durum 23 Mart: İstanbul barajları ne kadar dolu? (İSKİ güncel baraj doluluk oranı)
23.03.2026 13:56
Tuğba Öztürk
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş baraj doluluk oranlarındaki son durumu merak ediyor. Geçtiğimiz kış aylarında beklenen kar yağışının düşmemesi ve yağışların mevsim normallerinin altında kalmasıyla alarm veren barajlar, Mart ayı ile birlikte gelen sağanak yağışlarla bir nebze olsun nefes aldı. Peki, 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? İşte İSKİ tarafından paylaşılan baraj baraj su seviyelerinde son tablo.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 23 Mart 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 51,01 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 45-47 bandında seyreden doluluk oranları, son 14 günlük periyotta yaşanan yağış dalgasıyla birlikte yaklaşık yüzde 5,12’lik bir artış gösterdi. Aralık 2025 döneminde yüzde 20 seviyelerine kadar gerileyen İstanbul'un su rezervleri, böylece kritik eşik olan yüzde 50’nin üzerine çıkmış oldu.
23 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 23 Mart 2025'te yüzde 79,68 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 72,36
Darlık barajı 67,74
Elmalı barajı 90,71
Terkos barajı 35,88
Alibey barajı 41,47
Büyükçekmece barajı 37,08
Sazlıdere barajı 31,66
Istrancalar 81,14
Kazandere 55,74
Pabuçdere 28,72