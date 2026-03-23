Baraj doluluk oranlarında son durum 23 Mart: İstanbul barajları ne kadar dolu? (İSKİ güncel baraj doluluk oranı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 23 Mart 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 51,01 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 45-47 bandında seyreden doluluk oranları, son 14 günlük periyotta yaşanan yağış dalgasıyla birlikte yaklaşık yüzde 5,12’lik bir artış gösterdi. Aralık 2025 döneminde yüzde 20 seviyelerine kadar gerileyen İstanbul'un su rezervleri, böylece kritik eşik olan yüzde 50’nin üzerine çıkmış oldu.