Baraj doluluk oranlarında son durum 24 Şubat: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? (İlçe ilçe İSKİ baraj doluluk oranı)
24.02.2026 12:23
Aydın Kayar
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş barajlardaki son durumu sorgulamaya devam ediyor. İSKİ tarafından 24 Şubat tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 71,79 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
Baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. Barajlardaki son durum, milyonlarca İstanbullu tarafından her gün endişeyle takip ediliyor. İstanbul'da son günlerde meydana gelen yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını sorgulamaya başladı. İSKİ, 24 Şubat 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'a su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranı son haftalarda biraz daha yükselerek önceki seviyelere nazaran artış gösterdi. İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.
24 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 24 Şubat 2025'te yüzde 71,79 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,39 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 59,73
Darlık barajı 60,29
Elmalı barajı 89, 71
Terkos barajı 27,87
Alibey barajı 32,86
Büyükçekmece barajı 32,19
Sazlıdere barajı 27,26
Istrancalar 66,67
Kazandere 55,07
Pabuçdere 29,94