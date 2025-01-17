Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

Baraj doluluk oranlarında güncel son durum, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle kış aylarının mevsim normallerinde seyretmemesi ve yağışların beklenenden daha az yağması nedeniyle İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerin barajlarında su azalması yaşanabiliyor. 2025 ocak ayının üçüncü haftası itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 17 Ocak 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları bir önceki haftaya göre yüzde 9'a yakın yükseldi. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 2

17 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da 2024 ocak ayında yüzde 70,05 olan baraj doluluk oranları, bu kış azalmış durumda.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 50,49 seviyesinde bulunuyor.

Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (17 Ocak 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 3

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 50,09

Darlık yüzde 42,02

Elmalı yüzde 88,04

Terkos yüzde 51,23

Alibey yüzde 33,46

Büyükçekmece yüzde 42,91

Sazlıdere yüzde 38,46

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 76,9

Papuçdere yüzde 45,2"

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