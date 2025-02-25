Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (25 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

25 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı.



İstanbul'da geçen sene yüzde 76,35 olan baraj doluluk oranları, bu kış oldukça etkili olan yağışların ardından istenilen seviyelere ulaşarak hemen hemen aynı seviyelere geldi.



İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 72,2 seviyesine yükseldi.