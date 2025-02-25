Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (25 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

Baraj doluluk oranlarının son durumu, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son günlerde yaşanan yoğun kar yağışının ardından, yaz aylarında yaşanan kuraklığı giderilmeye başlandı. Yaz ve kış dönemlerinde yağışların azalması, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalmasına neden olabiliyor. 2025 şubat ayının son haftaları itibarıyla yağmur ve kar yağışların artmasının ardından baraj doluluk oranları güncellendi. Peki, bugün İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (25 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 25 Şubat 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde meydana gelen yoğun kar yağışlarıyla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları istenilen seviyelere yükseldi. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (25 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 2

25 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı.

İstanbul'da geçen sene yüzde 76,35 olan baraj doluluk oranları, bu kış oldukça etkili olan yağışların ardından istenilen seviyelere ulaşarak hemen hemen aynı seviyelere geldi.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 72,2 seviyesine yükseldi.

Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (25 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı) - 3

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İşte İstanbul'da bulunan barajların son 14 gündeki doluluk oranları;

Alibey: Yüzde 61

Büyükçekmece: Yüzde 69

Darlık: Yüzde 68

Elmalı: Yüzde 88

Istrancalar: Yüzde 91

Kazandere: Yüzde 79

Pabuçdere: Yüzde 78

Sazlıdere: Yüzde 54

Terkos: Yüzde 74

Ömerli: Yüzde 78

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