Baraj doluluk oranlarında son durum: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (25 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)
Baraj doluluk oranlarının son durumu, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son günlerde yaşanan yoğun kar yağışının ardından, yaz aylarında yaşanan kuraklığı giderilmeye başlandı. Yaz ve kış dönemlerinde yağışların azalması, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalmasına neden olabiliyor. 2025 şubat ayının son haftaları itibarıyla yağmur ve kar yağışların artmasının ardından baraj doluluk oranları güncellendi. Peki, bugün İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 25 Şubat 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde meydana gelen yoğun kar yağışlarıyla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları istenilen seviyelere yükseldi. İşte ayrıntılar.