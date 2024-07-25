Baraj gölünde su seviyesi düştü, eski kara yolu ortaya çıktı
Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde, su seviyesi düşünce eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı, gölün ortasındaki ada ise yürüyerek ulaşılır hale geldi.
Amasya’nın Suluova ilçesinde sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü’nde sular kıyıdan metrelerce çekildi.
Altmış milyon metreküp kapasiteli gölde suların çekilmesiyle adaya giden yol ve eski Amasya Merzifon bağlantı yolu ortaya çıktı.