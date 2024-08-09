Baraj gölündeki faciada kahreden ayrıntı: 8 aylık hamile gelin ile düğün hazırlığı yapan genç varmış

Havanın kararmasına rağmen ekipler, bir yıl önce düğün yapan ve 8 aylık hamile olan Fatma Karakaya'yı bulmak için gölde arama çalışmalarını sürdürdü. AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Fatma Karakaya'nın cansız bedeni de bulunarak sudan çıkarıldı.