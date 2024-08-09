Baraj gölündeki faciada kahreden ayrıntı: 8 aylık hamile gelin ile düğün hazırlığı yapan genç varmış
Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan-1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, yan yana toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerden Edanur Karakaya'nın yeni nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı, Fatma Hediye Karakaya'nın ise 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Alpaslan-1 Baraj Gölü’nde Bostankent köyünde oturan Karakaya ailesi, piknik için gölün kıyısına gitti.
Bir süre sonra göle giren Rabia Karakaya (13) suda çırpınmaya başladı. Rabia'yı kurtarmak için önce yengesi Fatma Hediye Karakaya (22) ardından ağabeyi Yasin Karakaya (18), diğer ablası Edanur Karakaya (20) ve Eylül Tekin (15) suya girdi.