Baraj kapakları açıldı, Meriç Nehri taştı

Altay, bölgedeki suyun tahliyesi için kurulan istasyonun çalışmadığını ifade ederek, durumun ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Altay açıklamalarının devamında, "Yağışlar bu şekilde devam eder ve bu istasyon çalışmaz ise tehlike daha da büyüyecektir. Yetkililere buradan sesleniyorum" dedi.