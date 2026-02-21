Baraj kapakları açıldı, Meriç Nehri taştı
21.02.2026 16:04
İHA
Yatağından taşan Meriç Nehri suları, Edirne'nin Küplü beldesinde yaşam alanlarının yaklaşık 25 metre yakınına kadar ulaştı.
Bölgede son günlerde etkili olan yağışların yanı sıra Bulgaristan'daki baraj kapaklarının açılmasıyla nehre bırakılan suyun da suyun yüksekliğini artırdığı değerlendirildi. En son 2018 yılında yaşanan taşkın ardından artan su yükü, Meriç Nehri'ndeki taşkın riskini artırdı.
SU MİKTARI YAŞAM ALANLARINA GELDİ
Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi Belediye Başkanı Gökmen Altay, taşkınla ilgili yaptığı açıklamada, nehirdeki su yüksekliğinin bin 350 metreküp/saniye seviyesine ulaştığını söyledi. Altay, su miktarının yaşam alanlarına kadar geldiğini ve 25 metreye ulaştığını belirtti.
"İSTASYON ÇALIŞMAZSA TEHLİKE BÜYÜYECEK"
Altay, bölgedeki suyun tahliyesi için kurulan istasyonun çalışmadığını ifade ederek, durumun ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Altay açıklamalarının devamında, "Yağışlar bu şekilde devam eder ve bu istasyon çalışmaz ise tehlike daha da büyüyecektir. Yetkililere buradan sesleniyorum" dedi.