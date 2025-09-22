Baraj suları çekildi: Kara ortaya çıktı



Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Suat Uğurlu Barajı onarımı işi muhtevasında bulunan dolusavak kapaklarının kumlama ve boyamasının yapılması, dolusavak kapak kontrol ünitelerinin makaralarının ve contalarının değişimi işlerinin yapılması için çalışma başlatıldı. Yeşilırmak Nehri’nde Suat Uğurlu Barajı’nın yukarısında bulunan Hasan Uğurlu Barajı 15 Eylül’de dip seviyeye indirildi ve elektrik üretimi durduruldu. Suat Uğurlu Barajı'ndaki onarım çalışmasının ardından Hasan Uğurlu Barajı'nda yeniden su depolanmaya başlandı.