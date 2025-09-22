Baraj suları çekildi: Kara ortaya çıktı
"Saklı cennet" Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın kapaklarında yapılan bakım çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürüldü. Suların çekilmesiyle birlikte özellikle Ayvacık şehir merkezinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın kapaklarında 15 Eylül’de bakım çalışması başlatıldı. Bakım öncesi Hasan Uğurlu Barajı dip seviyeye indirildi, aşağısında bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın da su seviyesi düşürüldü.