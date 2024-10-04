Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz"

SULAR ÇEKİLİNCE KÖYLER ORTAYA ÇIKTI

1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda, enerji üretimine başlandı. Baraj suyunun, bazı yerlerde 20 metre olmak üzere yaklaşık 40 metre çekilmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri; Çevreli, Çeltikdüzü, Tekkale köyleri ve Lantiyet, Dutdere mahalleleri de gün yüzüne çıktı.