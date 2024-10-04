Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz"

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimine başlandı. Baraj sularının yaklaşık 40 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan Çevreli, Çeltikdüzü, Tekkale köyleri ve Lantiyet, Dutdere mahalleleri gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle doğup büyüdüğü köyünü ziyarete giden bir kişi, yeniden anılarını tazelediğini söyledi.

Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz" - 1

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri’nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

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Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz" - 2

Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı.

Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz" - 3

Yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su seviyesi 686 kotuna ulaştı. Su seviyesinin 710 kotuna ulaşmasıyla tam kapasite enerji üretim aşamasına geçilecek.

Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz" - 4

SULAR ÇEKİLİNCE KÖYLER ORTAYA ÇIKTI

1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda, enerji üretimine başlandı. Baraj suyunun, bazı yerlerde 20 metre olmak üzere yaklaşık 40 metre çekilmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri; Çevreli, Çeltikdüzü, Tekkale köyleri ve Lantiyet, Dutdere mahalleleri de gün yüzüne çıktı.

Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz" - 5

"YENİDEN ANILARIMIZI TAZELİYORUZ"

Suların çekilmesiyle köyüne gelerek anılarını tazelediğini belirten Halim Tüylüoğlu, "Baraj suları altına kalan Tekkale köyü sakinlerindenim. Burada doğduk, büyüdük. Sular altında kalan köyümüzü sular çekilince ziyaret edip, yeniden anılarımızı tazeliyoruz." dedi.

Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz" - 6
Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz" - 7
Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz" - 8
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