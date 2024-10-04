Baraj suları çekildi, köyler gün yüzüne çıktı: "Anılarımızı tazeliyoruz"
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimine başlandı. Baraj sularının yaklaşık 40 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan Çevreli, Çeltikdüzü, Tekkale köyleri ve Lantiyet, Dutdere mahalleleri gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle doğup büyüdüğü köyünü ziyarete giden bir kişi, yeniden anılarını tazelediğini söyledi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri’nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.