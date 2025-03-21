Baraj suyu çekilince gün yüzüne çıktı: Bahçe, ev, okul ve yollar...

"DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL"



Su altında kalan köyünü ziyaret eden Sercan Kaya, "Barajdaki su çekildi. Burada bu yıl fazla kar yağdı. Buradaki durum bizi üzse de devletimize faydalı olacak. Burada bulunan cami tamamen su altındaydı. Bu cami 200 hanelik bir köyün 500 kişisine tanıklık eden bir camiydi; duygulanmamak elde değil. Elektrik üretilebilsin diye geçmişimizi feda ettik" dedi.



