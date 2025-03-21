Baraj suyu çekilince gün yüzüne çıktı: Bahçe, ev, okul ve yollar...
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliği ile en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi sürerken; suyun yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale, Meşecik ve Çeltikdüzü'ndeki bahçe, ev, okul ve yollar gün yüzüne çıktı.
Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı.