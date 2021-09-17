Baraj suyunun rengi yeşile döndü (İşte nedeni)

Kuraklık nedeniyle su çekilmesinin yaşandığı Adıyaman'daki Atatürk Barajı göletinin sahile yakın kısımlarında yüzey tamamen yeşile döndü.
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İHA 17.09.2021 - 10:49| Son Güncelleme : 17.09.2021 - 10:51
Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda yaşanan kuraklık ile birlikte su seviyesi düştü. Suların çekilmesinin ardından yüzeyin büyük bir kısmı tamamen yeşile büründü.
2016 ve 2019 yıllarında da benzer görüntülerin oluştuğu Atatürk Barajı'nda, oksijen oranının 4 miligramın altına düşmesi nedeniyle alg patlaması olmuştu.
Çevre Mühendisi Bekir Yıldırım, önceki yıllara göre daha yoğun ve geniş alanı kaplayan yeşil rengin aynı nedenle olduğunu belirtti.
Yıldırım, “Dışardan gelen katı atık besin maddeleriyle su yüzeyinde katman oluşmaktadır. Bu su yüzeyinde oluşan ötrofikasyon canlıların oksijensiz kalmasına sebebiyet vermektedir. Ötrofikasyonun kalın tabaka olması, suyun da durgun olmasından dolayı canlılara zarar verebilmektedir” dedi.
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