Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergileniyor
Manisa'da baraj inşaatı sırasında bulunan 4 bin 200 ile 4 bin 500 yıllık olduğu tespit edilen fosil insan ayak izleri, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı girişindeki interaktif müzede, yaklaşık 1 aydır sergileniyor. Ayak izlerinin 44 ile 45 numara arasında ve bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor.
Manisa'nın Salihli ilçesi Sindel Mahallesi yakınlarında, ilk olarak, 1960'lı yıllarda inşaatı süren Demirköprü Barajı'nın yol kazı çalışmaları sırasında insan ve hayvanlara ait fosil ayak izleri keşfedildi.