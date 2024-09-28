Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergileniyor

Yiğit Karakuzu, Sindel Volkan Konisi'nin ilk patladığı sırada öncelikle bir volkan konisinin aktif hale geldiğinde kül saçmaya başladığını ve bu külün etrafa yayıldığında, yağmurla birlikte bir çamurlaşma meydana geldiğini belirterek ayak izlerinin nasıl oluştuğunu anlattı:

"Kirli bir yapı şekline bürünüyor. Daha sonra o dönemde o bölgede yaşadığı düşünülen insan ya da insansı tür olarak geçer ,bu kişilerin o dönemde arkeologlar tarafından volkana taptıkları düşünülüyor. Volkana taptıkları için patladığında ona doğru korkarak ya da koşarak değil, aheste bir şekilde volkana doğru yürüdükleri ayak izleri görüldü. Çünkü ayak izleri yönü volkandan kaçarcasına değil, volkana doğru. Bulunan ayak izleri çok çeşitli. Hayvan izleri var, insan izleri var. Bu izler bahsettiğim gibi kül tabakasının üzerinde oluşuyor. Ardından ikinci bir patlamayla sıcak kül, çamurlaşmış olan bu izleri kapatıyor, bu şekilde günümüze kadar taşlaşmış halde geliyor."