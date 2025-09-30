Barajda sular çekildi: Demir yolu hattı gün yüzüne çıktı

Barajdaki su seviyesinin 5 yıl sonra kuraklığa bağlı olarak bu kadar düştüğünü belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bazı bölgelerde suyun çekilmesi ile demiryolu hattının görüldüğünü ifade ederek, “Sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 30’lara düştü. Bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesiyle Tarihi Hicaz Demiryolunun geçtiği 20 kilometrelik hattın döşendiği alan ile demiryolu köprüsünün 7 metrelik ayakları ortaya çıktı” dedi.