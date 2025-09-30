Barajda sular çekildi: Demir yolu hattı gün yüzüne çıktı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı olarak 1967 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 30’lara düşünce, su altında kalan tarihi Hicaz Demir Yolu’nun üzerinden geçtiği köprü ayakları ve hattın döşendiği alan gün yüzüne çıktı.
İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yesemek, Şahmaran, Filli Tepe ve Ağalarobası mahalleleri arasındaki Amik Ovası’nı sulayan baraj aynı zamanda göçmen kuşların önemli göç yolu üzerinde bulunuyor.