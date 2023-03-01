Barajdan otomobil çıktı

Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra bir otomobil de çıktı. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin ediliyor.

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İstanbul Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda  doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü.

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Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı.

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Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı.

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Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti.

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