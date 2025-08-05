Barajlar alarm veriyor! İstanbul barajlarında son durum 5 Ağustos: İSKİ baraj su seviyeleri

İSKİ verilerine göre 5 Ağustos günü 10 baraj dikkate alındığında toplam doluluk oranı yüzde 51,04 olarak açıklandı.



Baraj doluluk oranları yıllara göre karşılaştırıldığında en düşük miktar 5 Ağustos 2023 yılında yüzde 35,94 oranında ölçülmüş. Önceki yıla kıyasla bu sene toplamda barajlarda 442,97 m3 su yer alıyor. 2024 yılı aynı tarihinde ise su miktarı 489,44 m3'tü.