Barajlar alarm veriyor! İstanbul barajlarında son durum 5 Ağustos: İSKİ baraj su seviyeleri

İSKİ barajlarda son durumu açıklamayı sürdürüyor. En yüksek sıcaklıkların yaşandığı 2025 yılı yaz ayı, barajları da olumsuz etkiledi. İstanbul'daki 5 barajda su seviyesi yüzde 5 altına düştü. Ülke genelinde sıcaklık etkisini sürdürürken yağış beklentisi de günden güne artıyor. İSKİ, İstanbul'daki 10 barajın günlük, haftalık, aylık ve yılık su oranlarını ve değişim grafiğini şehir sakinleri ile paylaşıyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?

Barajlar alarm veriyor! İstanbul barajlarında son durum 5 Ağustos: İSKİ baraj su seviyeleri - 1

İstanbul baraj doluluk oranları, yağışsız geçen her gün öne çıkıyor. Aşırı sıcaklar, yağmurun azlığı derken ülke genelindeki barajlarda su seviyeleri dikkat çekecek şekilde düştü. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarında günlük su miktarı, bölge sakinleri tarafından sorgulanıyor. İşte, baraj doluluk oranları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Barajlar alarm veriyor! İstanbul barajlarında son durum 5 Ağustos: İSKİ baraj su seviyeleri - 2

İSTANBUL BARAJLARDA SON DURUM 5 AĞUSTOS

Ömerli: % 28,03
Darlık: % 14,35
Elmalı: % 1,47
Terkos: % 24,37
Alibey: % 2,67
Büyükçekmece: % 14,57
Sazlıdere: % 8,68
Istrancalar: % 0,45
Kazandere: % 1,89
Pabuçdere: % 3,54

Barajlar alarm veriyor! İstanbul barajlarında son durum 5 Ağustos: İSKİ baraj su seviyeleri - 3

İSKİ verilerine göre 5 Ağustos günü 10 baraj dikkate alındığında toplam doluluk oranı yüzde 51,04 olarak açıklandı.

Baraj doluluk oranları yıllara göre karşılaştırıldığında en düşük miktar 5 Ağustos 2023 yılında yüzde 35,94 oranında ölçülmüş. Önceki yıla kıyasla bu sene toplamda barajlarda 442,97 m3 su yer alıyor. 2024 yılı aynı tarihinde ise su miktarı 489,44 m3'tü.

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