Barajlar alarm veriyor! İstanbul barajlarında son durum 5 Ağustos: İSKİ baraj su seviyeleri
İSKİ barajlarda son durumu açıklamayı sürdürüyor. En yüksek sıcaklıkların yaşandığı 2025 yılı yaz ayı, barajları da olumsuz etkiledi. İstanbul'daki 5 barajda su seviyesi yüzde 5 altına düştü. Ülke genelinde sıcaklık etkisini sürdürürken yağış beklentisi de günden güne artıyor. İSKİ, İstanbul'daki 10 barajın günlük, haftalık, aylık ve yılık su oranlarını ve değişim grafiğini şehir sakinleri ile paylaşıyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?
İstanbul baraj doluluk oranları, yağışsız geçen her gün öne çıkıyor. Aşırı sıcaklar, yağmurun azlığı derken ülke genelindeki barajlarda su seviyeleri dikkat çekecek şekilde düştü. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarında günlük su miktarı, bölge sakinleri tarafından sorgulanıyor. İşte, baraj doluluk oranları...