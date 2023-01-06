Barajlar alarm veriyor, su krizi kapıda mı?

10 Ocak'tan itibaren hava sıcaklıklarının düşmesinin beklendiğini hatırlatan Solmaz, "Soğumaya bağlı olarak da yağış, mevsim normallerine yaklaşacak diye bekliyoruz. Hiç yağmur yağmayacak diye bir durum olamaz bu kıyamet senaryosu dediğimiz bir şey olur" diye konuştu.HABERE GİT