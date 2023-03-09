Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü

"ÖNCELERİNDE 7-8 METRE GELİYORDU"

Göl kenarında balık tutan Muammer Yakışan, "Su çok çekilmiş, yani 5-6 metre gelen yerler şu anda 2-2.5 metre geliyor. Çok az su kaldı, gidişat iyi değil. Bizde küçük bot var onunla bazen göle açıldığımız zaman tam ortasında gidip ölçüyorduk. Öncelerinde 7-8 metre geliyordu şu an ise 2-2.5 metre su geliyor. " dedi.