Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü

İstanbul'da kuraklıkla birlikte barajlardaki su oranı gözle görünür şekilde düştü. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su metrelerce çekildi, doluluk oranı geçen sene yüzde 94 iken yüzde 30.94'e düştü. Gölde doluluk oranı düşmesiyle su altında kalan yapılar ve atıklar ortaya çıktı. Öte yandan İstanbul'un baraj doluluk oranı geçen yıl aynı dönemde 83.48 iken şu an 35.42 seviyelerinde yer alıyor.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 1

İstanbul'da beklene yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kuraklıkla birlikte barajların doluluk oranları da gözle görülür şekilde düştü.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 2

Büyükçekmece Baraj Gölü'nün doluluk oranı bugün yüzde 30.94 olarak ölçüldü.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 3

İSKİ'nin resmi sitesinde paylaştığı verilere göre Büyükçekmece Gölü'nün geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 4

Geçen yıla kıyaslı baraj gölünde yüzde 64'lük bir düşüş oldu. Bir kısmı tamamen kuruyan gölde, su gözle görülecek şekilde çekildi.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 5

Suyun çekilmesiyle gölün bazı noktalarında adacıklar oluştuğu görüldü. Göl çekildikçe içine atılan plastik su şişelere, otomobil lastiği, ayakkabı, koltuk ve tekne parçaları görünmeye başladı. Gölde düşen su seviyesinin ardından, zamanla su altında kalan yapılarda ortaya çıktı.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 6

Gölün çekilen bir kısmında ise kazı yapıldığı görüldü. Mermi kovanlarının da gölün çekilen kenarlarında görülmesi dikkat çekti.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 7

Baraj gölünde suların çekilmesinin ardından araç girişleri de yapılıyor. Baraj gölüne balık tutmaya gelenler ise su seviyesinin hızla düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 8

"ÖNCELERİNDE 7-8 METRE GELİYORDU"

Göl kenarında balık tutan Muammer Yakışan, "Su çok çekilmiş, yani 5-6 metre gelen yerler şu anda 2-2.5 metre geliyor. Çok az su kaldı, gidişat iyi değil. Bizde küçük bot var onunla bazen göle açıldığımız zaman tam ortasında gidip ölçüyorduk. Öncelerinde 7-8 metre geliyordu şu an ise 2-2.5 metre su geliyor. " dedi.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 9

"YAĞMUR YAĞMAZSA EN AZ 5 METRE DAHA SULAR ÇEKİLİR"

Balık tutan Yakup Çapkın ise "Eğlenmek için balık tutmaya geliyorum buraya. Sular çekilmiş yağmur ve kar yağmayınca. Su bayağı çekilmiş. Hesaplamaya çalıştığımız zaman aşağı yukarı su seviyesi 3-4 metre kadar çekilmiş. Bu sene yağmur yağmazsa en az 5 metre daha sular çekilir.." diye konuştu

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 10

"HER HAFTA SUYUN AŞAĞI DOĞRU ÇEKİLDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ. GİTTİKÇE SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR"

Büyükçekmece Gölü'ne sık sık balık tutmaya geldiği söyleyen Polat Saldık de, "Genelde her hafta hemen hemen buraya balık tutmaya geliyoruz. Biz her hafta suyun aşağı doğru çekildiğini görebiliyoruz. Gittikçe su seviyesi düşüyor. Bir metreye yakın bir düşüş olmuş. En son buraya 10 gün önce gelmiştim, su seviyesi gittikçe düşüyor." ifadelerini kullandı.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 11

İSTANBUL'DA GENEL DURUM

Bu arada İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 35.42 seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde dolululuk seviyesi yüzde 83.48'di.

Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 12
Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 13
Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 14
Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 15
Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 16
Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 17
Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 18
Barajlar alarm vermeye devam ediyor: Doluluk oranı Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü - 19

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