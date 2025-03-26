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Barajlarda son durum 26 Mart: İSKİ baraj doluluk oranı kaç? İstanbul barajları su durumu

İSKİ barajlardaki son durumu, şehir sakinleriyle paylaşıyor. Şehrin su kaynakları; Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Pabuçdere, Alibey, Kazandere, Elmalı, Istrancalar barajlarında mevcut su durumu kış aylarının ardından merak konusu. İSKİ baraj doluluk oranları...

Barajlarda son durum 26 Mart: İSKİ baraj doluluk oranı kaç? İstanbul barajları su durumu - 1

İstanbul barajlarında su seviyesinin ne durumda olduğu, vatandaşlarca günlük olarak takip ediliyor. İSKİ barajlardaki mevcut su seviyesini günlük, aylık ve yıllık olarak paylaşıyor. İşte, 26 Mart barajlarda son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Barajlarda son durum 26 Mart: İSKİ baraj doluluk oranı kaç? İstanbul barajları su durumu - 2

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ barajlarında bugün ortalama doluluk oranı yüzde 79,85 olarak açıklandı. Barajların su oranlarında en büyük pay 31.27 ile Ömerli Barajına aitken, 18,86 ile Terkos Barajı ikinci sırada yer alıyor.

Barajlarda son durum 26 Mart: İSKİ baraj doluluk oranı kaç? İstanbul barajları su durumu - 3

Ömerli Barajı % 92
Terkos Barajı % 81
Büyükçekmece Barajı % 75
Darlık Barajı %78
Sazlıdere Barajı %58
Pabuçdere Barajı % 85
Alibey Barajı %65
Kazandere Barajı % 86
Elmalı Barajı % 95
Istrancalar Barajı %50

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