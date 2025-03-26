Barajlarda son durum 26 Mart: İSKİ baraj doluluk oranı kaç? İstanbul barajları su durumu
İSKİ barajlardaki son durumu, şehir sakinleriyle paylaşıyor. Şehrin su kaynakları; Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Pabuçdere, Alibey, Kazandere, Elmalı, Istrancalar barajlarında mevcut su durumu kış aylarının ardından merak konusu. İSKİ baraj doluluk oranları...
İstanbul barajlarında su seviyesinin ne durumda olduğu, vatandaşlarca günlük olarak takip ediliyor. İSKİ barajlardaki mevcut su seviyesini günlük, aylık ve yıllık olarak paylaşıyor. İşte, 26 Mart barajlarda son durum...