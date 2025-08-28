Barajlarda son durum: İstanbul, Ankara, İzmir barajları doluluk oranları

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere barajlarda son durum gündemdeki yerini koruyor. İSKİ İstanbul barajlarında 28 Ağustos günü toplam doluluk yüzde 41.97 olurken ASKİ Ankara'da yüzde 18.82 olarak ölçüldü. Yaz aylarının sonuna yaklaşırken barajlardaki su seviyeleri de git gide düşmeye devam ediyor.