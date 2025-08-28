Barajlarda son durum: İstanbul, Ankara, İzmir barajları doluluk oranları

Barajlardaki son durum, yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle günün öne çıkan başlıklarından oluyor. İzmir'de barajlarda su seviyelerinin en kritik seviyelere ulaşmasının ardından İstanbul ve Ankara'da da durum farklı değil. İstanbul'daki 10, Ankara'daki 11 ve İzmir'de de 6 barajın su oranlarında ciddi azalmalar meydana geldi. Ülke genelindeki barajlarda doluluk oranları önemli ölçüde düşmeye başladı. Vatandaşlar ise baraj doluluk oranlarını takip ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere barajlarda son durum gündemdeki yerini koruyor. İSKİ İstanbul barajlarında 28 Ağustos günü toplam doluluk yüzde 41.97 olurken ASKİ Ankara'da yüzde 18.82 olarak ölçüldü. Yaz aylarının sonuna yaklaşırken barajlardaki su seviyeleri de git gide düşmeye devam ediyor.

İSKİ tarafından paylaşılan oranlara göre İstanbul'daki Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41,97 oldu.

Ömerli % 38,15
Darlık % 54,38
Elmalı % 60,67
Terkos % 46,75
Alibey % 25,74
Büyükçekmece % 42,09
Sazlıdere % 38,83
Istrancalar % 32,18
Kazandere % 23,51
Pabuçdere % 33,76

Ankara barajlarında ASKİ tarafından ölçülen su oranları toplamda 18,82 oldu.

Akyar Barajı % 18.78
Çamlıdere Barajı % 18.85
Çubuk 2 Barajı % 10.51
Eğrekkaya Barajı % 26.33
Kargalı Barajı % 99.63
Kavşakkaya Barajı % 15.54
Kesikköprü Baraj % 100
Kurtboğazı Barajı % 13.99
Peçenek Barajı % 14,04
Türkşerefli Barajı % 5,92
Uludere Barajı % 36,445

İZSU tarafından ölçülen İzmir barajlarındaki son durum şöyle:

Güzelhisat Barajı % 53,88
Balçova Barajı % 18,13
Gördes Barajı % 0
Tahtalı Barajı % 6.11
Ürkmez Barajı % 7.02
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı % 0.87

