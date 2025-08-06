Barajlarda su seviyesi giderek azalıyor! İSKİ baraj doluluk oranı: 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum

Barajlarda son durum, yağışsız geçen aşırı sıcak yaz günleri nedeniyle gündemde. İstanbul başta olmak üzere ülke geneli aşırı sıcaklarla mücadele ederken barajlarda da su oranları kritik seviyelere ulaştı. İstanbul'un 10 barajından 5'inde su seviye yüzde 5'in altına düştü. Peki, İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç? Barajlarda ne kadar su kaldı?

Barajlarda su seviyesi giderek azalıyor! İSKİ baraj doluluk oranı: 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum - 1

İSKİ barajlara dair son verileri günlük olarak yayımlıyor. İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajları arasında yüzde 30 seviyelerinde olan baraj bulunmuyor. İstanbul'da sağanak beklenirken barajlarda su oranları da takip ediliyor. İşte, İstanbul barajlarında su oranları...

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Barajlarda su seviyesi giderek azalıyor! İSKİ baraj doluluk oranı: 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum - 2

İSKİ BARAJLARDA SON DURUM (6 AĞUSTOS)

Ömerli: % 27,93
Darlık: % 14,38
Elmalı: % 1,48
Terkos: % 24,41
Alibey: % 2,65
Büyükçekmece: % 14,64
Sazlıdere: % 8,71
Istrancalar: % 0,43
Kazandere: % 1,86
Pabuçdere: % 3,51

Barajlarda su seviyesi giderek azalıyor! İSKİ baraj doluluk oranı: 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum - 3

2025 yılının yarısı geride kalırken yıllık yağış miktarı 327,61 m3 civarında. Ancak 2024 yılında yıllık yağış oranı 709,27 m3 olmuştu.

Temmuz ayı baraj doluluk oranı ay sonunda yüzde 53,13 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranı ortalama yüzde 50.62 olarak açıklandı.

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