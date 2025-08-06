Barajlarda su seviyesi giderek azalıyor! İSKİ baraj doluluk oranı: 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum

İSKİ barajlara dair son verileri günlük olarak yayımlıyor. İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajları arasında yüzde 30 seviyelerinde olan baraj bulunmuyor. İstanbul'da sağanak beklenirken barajlarda su oranları da takip ediliyor. İşte, İstanbul barajlarında su oranları...