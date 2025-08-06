Barajlarda su seviyesi giderek azalıyor! İSKİ baraj doluluk oranı: 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum
Barajlarda son durum, yağışsız geçen aşırı sıcak yaz günleri nedeniyle gündemde. İstanbul başta olmak üzere ülke geneli aşırı sıcaklarla mücadele ederken barajlarda da su oranları kritik seviyelere ulaştı. İstanbul'un 10 barajından 5'inde su seviye yüzde 5'in altına düştü. Peki, İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç? Barajlarda ne kadar su kaldı?
İSKİ barajlara dair son verileri günlük olarak yayımlıyor. İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajları arasında yüzde 30 seviyelerinde olan baraj bulunmuyor. İstanbul'da sağanak beklenirken barajlarda su oranları da takip ediliyor. İşte, İstanbul barajlarında su oranları...