Barajların alarm verdiği Amasya'da kar sevinci: Topraklarımız suya doyacak

''TOPRAKLARIMIZ SUYA DOYACAK''

Uzun süredir yağmur ve kar yağışına hasret olduklarına değinen çiftçi Hicabi Bağçuvan ise, "Çok şükür kar yağışıyla birlikte bolluk, bereket geldi. Topraklarımız suya doyacak. Baraj ve göletlerimizin de dolmasıyla inşallah yaza hazır bir şekilde gireriz. Cennet gibi bir vatanın içinde dört mevsimi yaşıyoruz. Kar yağışını görmenin hepimize mutluluk verdiği gibi diğer canlılara, hayvanlara da mutluluk verdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.