Barajların alarm verdiği Amasya'da kar sevinci: Topraklarımız suya doyacak
Baraj ve göletlerdeki su seviyesinin ortalama yüzde 10’a kadar düşmesiyle alarm verdiği Amasya’da son günlerde etkili olan kar yağışı, yüzleri güldürdü. Kışın ilk günlerinde bekledikleri yağışların düşmemesi üzerine umutlarını Şubat ayına bağlayan çiftçiler, beyaz örtünün arazilerini kaplamasıyla sevinç yaşadı.
Ocak ayında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şehirde Şubat ayının ikinci haftasından itibaren etkili olan yağmur ve peşinden gelen kar yağışıyla, dağlar ile tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı.
Barajlardaki su seviyesinin ortalama yüzde 10-15 civarına kadar düştüğünü hatırlatıp kar yağmasıyla umutlandıklarını belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Umudumuz Şubat ayındaydı. Çok şükür kar yağdı. Önümüzdeki aylarda da yağışlar devam ederse inşallah bu sene bereketli bir yıl olacak" dedi.