Barajların doluluk oranı artan Bursa'da yetkililerden yeni uyarı
Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı, son yağışların ardından geçen yılın ekim ayına göre yaklaşık yüzde 50 arttı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (BUSKİ) her iki barajın doluluk oranının yüzde 45 seviyelerinde olduğunu belirtip, "Su bol diye kesinlikle gaflete kapılmayalım. Suyu tasarruflu kullanmaya devam edelim." çağrısı yaptı.
Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı ve 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı arttı.