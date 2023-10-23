Barajların doluluk oranı artan Bursa'da yetkililerden yeni uyarı

Gülenç, "Çok sert bir yazdan geçtik. Çok sıcak günler geçirdik. Buna rağmen, bir hafta önce yağan yağmurlarla birlikte, barajlardaki su seviyemiz, geçen yılın bu aylarına göre yaklaşık yüzde 50 fazlasına tekabül ediyor. Geçen yıl bu aylar, toplam doluluk yüzde 31 seviyelerindeyken şu anda her iki barajımızın ortalama doluluğu yüzde 45 mertebesinde. Bu bizler için sevindirici bir durumdur. Hiç yağmur yağmasa dahi ocak sonuna kadar suyumuz var. Önümüzdeki ay içerisinde de yağışların olacağı yönünde güzel haberler alıyoruz. Geçen seneki gibi sıkıntılı bir sezon geçirmeyeceğimizi umuyoruz." dedi.